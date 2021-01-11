Польский снайпер Роберт Левандовски стал в один ряд с Гердом Мюллером.

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал первым футболистом Бундеслиги с 1969 года, которому удалось забить 20 мячей за первые 15 матчей чемпионата.

Об этом сообщает официальный Twitter "Баварии".

Поляк забил пенальти в поединке 15-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии" (2:3). Этот мяч стал для него 20-м в стартовых матчах чемпионата Германии.

Левандовски стал вторым игроком в истории Бундеслиги, которому удалось забить 20 голов после 15-ти туров чемпионата. Экс-форвард дортмундской "Боруссии" повторил рекорд Герда Мюллера, который в сезоне 1968/69 забил такое же количество голов за тот же промежуток времени.

Читайте такжеБавария сенсационно проиграла впервые за три месяца (видео)32-летний Роберт Левандовски в нынешнем сезоне сыграл за "Баварию" 20 матчей, забил 23 гола и отдал 6 результативных передач.

Роберт Левандовски: лучший футболист 2020 года

Левандовски был признан лучшим футболистом 2020 года по версии ФИФА.

Вместе с "Баварией" в 2020 году польский нападающий выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.

В сезоне 2019-2020 Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов), лучшим бомбардиром чемпионата Германии (34 гола) и лучшим бомбардиром Кубка Германии (6 голов). Он стал первым футболистом, который выиграл три турнира за сезон и в каждом из них стал лучшим бомбардиром.

В сезоне 2020-2021 на счету поляка 18 голов в 17 матчах за "Баварию" во всех турнирах.

Левандовски также считался главным претендентом на" Золотой мяч", однако в этом году вручение награды отменили.

Также Левандовски был признан лучшим футболистом сезона 2019-2020 по версии УЕФА.

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Автор: Budrin Artem