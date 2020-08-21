Кубок Украины по футболу: состоялась жеребьевка стартового раунда

В борьбу за Кубок Украины вступают 38 команд.

В Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка первого предварительного раунда Кубка Украины 2020-2021.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

На данном этапе при жеребьевке в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране был использован географический принцип посева.

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Со стартового этапа в борьбу вступают 13 команд Первой лиги, 23 представителя Второй лиги и два любительских коллектива.

Победитель в парах будет определен по итогам одного матча.

Результаты жеребьевки

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Черкащина" (Черкассы)

"Олимпия" (Савинцы) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)

"Перемога" (Днепр) - "Кремень" (Кременчук)

"Металл" (Харьков) - "ВПК-Агро" (Магдалиновка)

"Виктория" (Николаевка) - "Яруд" (Мариуполь)

"Альянс" (Липовая Долина) - "Металлист-1925" (Харьков)

"Авангард" (Краматорск) - "Металлург" Запорожье

"Никополь" - "Кристалл" (Херсон)

"Энергия" (Новая Каховка) - "Черноморец" (Одесса)

"Таврия" (Симферополь) - "Реал Фарма" (Одесса)

"Балканы" (Заря) - "Николаев"

"Рубикон" (Киев) - "Диназ" (Вышгород)

"Нива" (Винница) - "Чернигов"

"Чайка" (Петропавловская Борщаговка) - "Полесье" (Житомир)

"Днепр" (Черкассы) - "Верес" (Ровно)

"Карпаты" (Галич) - "Нива" (Тернополь)

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Подолье" (Хмельницкий)

"Буковина" (Черновцы) - "Ужгород"

"Эпицентр" (Дунаевцы) - "Карпаты" (Львов)

Базовые даты проведения матчей этого раунда - 26-29 августа.

Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать

Кубок Украины 2020-2021 будет состоять из семи этапов: два предварительных этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.

Все этапы будут состоять из одного матча.

Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартуют с четвертьфинальной стадии.

Финал Кубка состоится 12 мая в Тернополе.

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Автор: Антон Дударь