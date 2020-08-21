Кубок Украины по футболу: состоялась жеребьевка стартового раунда
В Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка первого предварительного раунда Кубка Украины 2020-2021.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
На данном этапе при жеребьевке в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране был использован географический принцип посева.
Читайте такжеШахтер и Динамо сыграют при пустых трибунах: Минздрав отменил проведение матчей со зрителями
Со стартового этапа в борьбу вступают 13 команд Первой лиги, 23 представителя Второй лиги и два любительских коллектива.
Победитель в парах будет определен по итогам одного матча.
Результаты жеребьевки
"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Черкащина" (Черкассы)
"Олимпия" (Савинцы) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)
"Перемога" (Днепр) - "Кремень" (Кременчук)
"Металл" (Харьков) - "ВПК-Агро" (Магдалиновка)
"Виктория" (Николаевка) - "Яруд" (Мариуполь)
"Альянс" (Липовая Долина) - "Металлист-1925" (Харьков)
"Авангард" (Краматорск) - "Металлург" Запорожье
"Никополь" - "Кристалл" (Херсон)
"Энергия" (Новая Каховка) - "Черноморец" (Одесса)
"Таврия" (Симферополь) - "Реал Фарма" (Одесса)
"Балканы" (Заря) - "Николаев"
"Рубикон" (Киев) - "Диназ" (Вышгород)
"Нива" (Винница) - "Чернигов"
"Чайка" (Петропавловская Борщаговка) - "Полесье" (Житомир)
"Днепр" (Черкассы) - "Верес" (Ровно)
"Карпаты" (Галич) - "Нива" (Тернополь)
"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Подолье" (Хмельницкий)
"Буковина" (Черновцы) - "Ужгород"
"Эпицентр" (Дунаевцы) - "Карпаты" (Львов)
Базовые даты проведения матчей этого раунда - 26-29 августа.
Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать
- Кубок Украины 2020-2021 будет состоять из семи этапов: два предварительных этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.
- Все этапы будут состоять из одного матча.
- Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартуют с четвертьфинальной стадии.
- Финал Кубка состоится 12 мая в Тернополе.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram