С португальского атлета стремятся взыскать около 65 миллионов евро.

Модель из США Кэтрин Майорга готовит иск в суд против нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Красотка пытается "выбить" из футболиста компенсацию за изнасилование.

Об этом сообщает The Mirror.

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В конце 2018 года Майорга заявила, что Роналду обесчестил ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В настоящее время американка требует от португальца 18 миллионов фунтов стерлингов за "боль и страдания в прошлом", 18 миллионов за "боль и страдания в будущем" и еще 18 миллионов моральной компенсации. Итак, Майорга хочет взыскать с 5-кратного обладателя Золотого мяча около 56,5 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно 65 миллионам евро.

Напомним, в июле 2019 года с Роналду сняли обвинения по делу о домогательствах Майорги.

Криштиану Роналду: последние достижения

В 2020 году Роналду провел 38 официальных матчей за "Ювентус", забил 39 мячей и отдал 6 ассистов.

Роналду был признан лучшим футболистом 21 века по версии Globe Soccer Awards.

Также Роналду попал в символическую сборную всех времен France Football.

В прошлом году Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за сборную. У Криштиану 103 гола за сборную Португалии. До исторического рекорда всего 6 мячей. У экс-нападающего сборной Ирана Али Даеи 109 голов.

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Автор: Артем Будрин