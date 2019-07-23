С Роналду сняли подозрения по делу об изнасиловании

Прокуратура не будет выдвигать обвинения в отношении португальского футболиста.

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не будет привлечен к уголовной ответственности по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Прокуратура округа Кларк штата Невада сделала официальное заявление, в котором сообщается об отказе выдвигать обвинения в отношении Роналду из-за недостатка доказательств, сообщает BBC.

"Оценив имеющуюся на данный момент информацию, следствие пришло к выводу, что обвинения в отношении Криштиану Роналду не могут быть доказаны. Поэтому никаких обвинений выдвигаться не будет", - говорится в заявлении.

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Напомним, осенью прошлого года Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в гостиничном номере Лас-Вегаса в 2009 году после вечеринки в ночном клубе. В том же году девушка обратилась в полицию, но затем, получив от юристов Роналду 375 тысяч долларов, согласилась урегулировать конфликт и не разглашать информацию. Однако в 2018 году расследование по делу было возобновлено после запроса потерпевшей.

УНИАН ранее также сообщал о том, что осужденные футболисты сборной России сыграли в футбол за решеткой.