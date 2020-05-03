Роналду сделал маме роскошный подарок в честь Дня матери (фото)
17:35, 03 мая 2020Футбол
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Знаменитый футболист показал свою любовь к близкому человеку.
Роналду поздравил маму с ее днем / фото: instagram.com/doloresaveiroofficial
Звездный португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду подарил своей матери Долорес Авейру автомобиль.
3 мая в Португалии отмечают День матери. Футболист решил таким образом продемонстрировать свою любовь.
"Спасибо моим детям за подарки, которые я получила. Счастливого Дня матери!", - подписала Долорес Авейру фото с автомобилем на своей странице в Instagram.
Напомним, в начале марта мать Роналду перенесла инсульт, после чего находилась в больнице и сумела восстановиться.
Чемпионат Италии по футболу остается на паузе из-за пандемии коронавируса, поэтому Роналду находится на карантине дома в кругу семьи.
УНИАН ранее сообщал о том, что Роналду нарушил карантин в Португалии.
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