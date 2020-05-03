Роналду сделал маме роскошный подарок в честь Дня матери (фото)

Знаменитый футболист показал свою любовь к близкому человеку.

Звездный португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду подарил своей матери Долорес Авейру автомобиль.

3 мая в Португалии отмечают День матери. Футболист решил таким образом продемонстрировать свою любовь.

"Спасибо моим детям за подарки, которые я получила. Счастливого Дня матери!", - подписала Долорес Авейру фото с автомобилем на своей странице в Instagram.

Напомним, в начале марта мать Роналду перенесла инсульт, после чего находилась в больнице и сумела восстановиться.

Чемпионат Италии по футболу остается на паузе из-за пандемии коронавируса, поэтому Роналду находится на карантине дома в кругу семьи.

УНИАН ранее сообщал о том, что Роналду нарушил карантин в Португалии.