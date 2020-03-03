Мать одного из лучших футболистов мира Роналду перенесла инсульт
Мать звездного нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Долорес Авейру перенесла инсульт.
Об этом сообщает tvi24.iol.pt.
Около 5.30 утра 65-летняя женщина была доставлена в отделение неотложной помощи в госпитале города Фуншал - на родном для Роналду острове Мадейра - и перенесла хирургическое вмешательство.
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По данным источника, на данный момент Долорес Авейру находится в стабильном состоянии и в сознании. Врачам предстоит провести ряд тестов, чтобы установить серьезность последствий перенесенного инсульта.
Сообщается, что Роналду уже вылетел на Мадейру.
Отметим, что в 2007 году мать Роналду победила рак молочной железы, удалив опухоль из груди. В 2019 году она сообщила, что вновь столкнулась с раком груди.
УНИАН также сообщал о том, что Роналду получил "золотую" визу в ОАЭ.