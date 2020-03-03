Мать одного из лучших футболистов мира Роналду перенесла инсульт

Долорес Авейру была экстренно госпитализирована ранним утром.

Мать звездного нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Долорес Авейру перенесла инсульт.

Об этом сообщает tvi24.iol.pt.

Около 5.30 утра 65-летняя женщина была доставлена в отделение неотложной помощи в госпитале города Фуншал - на родном для Роналду острове Мадейра - и перенесла хирургическое вмешательство.

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По данным источника, на данный момент Долорес Авейру находится в стабильном состоянии и в сознании. Врачам предстоит провести ряд тестов, чтобы установить серьезность последствий перенесенного инсульта.

Сообщается, что Роналду уже вылетел на Мадейру.

Отметим, что в 2007 году мать Роналду победила рак молочной железы, удалив опухоль из груди. В 2019 году она сообщила, что вновь столкнулась с раком груди.

УНИАН также сообщал о том, что Роналду получил "золотую" визу в ОАЭ.