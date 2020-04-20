Роналду вновь нарушил правила карантина в Португалии (видео)

Звездный португальский футболист сходил на день рождения.

Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду на Мадейре организовал вечеринку в честь дня рождения своей племянницы.

Об этом сообщает corrieredellosport.it.

Празднование прошло в семейном ресторане, где собралось около двадцати человек. Среди присутствующих были мама Роналду Долорес Авейру, а также невеста футболиста Джорджина Родригес.

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Таким образом, все присутствующие нарушили карантин, превысив число людей, которые могут собираться вместе в рамках "массовых мероприятий".

Отметим, что в Португалии до конца мая действует чрезвычайное положение.

Роналду уже не впервые нарушил карантин. Ранее он устраивал прогулку по улицам Фуншала вместе с невестой и детьми без масок, а также тренировался на стадионе с несколькими местными футболистами

Видео опубликовала тетя футболиста Эльма Авейру на своей странице в Instagram.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Роналду порадовал подписчиков милым видео с сыном.