Катерина Монзуль отработала на матче Австрия - Фарерские острова.

Впервые в истории мирового футбола матчи квалификации на чемпионат мира среди мужчин судили женщины. Одной из них стала украинка Катерина Монзуль.

39-летняя украинка работала на матче Австрия - Фарерские острова в Вене.

Судить матч ей помогали мужчины: арбитры на линиях Александр Жуков и Виктор Матяш, четвертый рефери - Денис Шурман (все - из Украины).

В этом поединке Монзуль показала две желтые карточки (по одной каждой команде), обошлась без красных и зафиксировала 17 фолов (10-7).

Матч в итоге завершился победой Австрии со счетом 3:1.

Читайте такжеУкраинская рефери Монзуль запретила игроку выйти на замену в своем дебютном матче в Лиге ЕвропыКроме того, француженка Стефани Фраппар 27 марта работала на поединке Нидерланды - Латвия (2:0).

Катерина Монзуль: достижения

В ноябре прошлого года Монзуль, которая судит матчи УПЛ, впервые работала на матче Лиги наций между сборными Сан-Марино и Гибралтара.

В декабре 2020 года Монзуль впервые судила матч мужского еврокубка - она работала на игре Лиги Европы "Гент" - "Слован". Ей помогали Марина Стрелецкая и Александра Ардашева.

Высшей ступенькой карьеры Монзуль в женском футболе стала работа на финале чемпионата мира-2015 в Канаде между сборными США и Японии.

По итогам десятилетия Монзуль вошла в тройку лучших женских арбитров мира

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Автор: Антон Дударь