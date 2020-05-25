Бывший легионер УПЛ рассказал, как Динамо и Шахтер стимулировали соперников друг друга

Каталин Ликиою признал, что украинские гранды предлагали вознаграждение другим участникам чемпионата.

Бывший нападающий полтавской "Ворсклы" Каталин Ликиою назвал премии, которые выплачивали "Динамо" и "Шахтер" в качестве стимуляции.

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Румынского экс-футболиста цитирует Moldfootball.com.

"В Украине всегда рубятся только два клуба - "Шахтер" и "Динамо". Они стимулируют другие клубы. Нам прямо говорили, если отберете очки у "Динамо", то "Шахтер" каждому даст по 10 тысяч долларов. Когда играем против "Шахтера", то уже "Динамо" предлагает такие же деньги.

Помню, играли с "Шахтером". Счет 0:0, меня выпустили на замену за минуту до конца матча. Пробежался немного в добавленное время, даже не успел вспотеть. Матч так и закончился 0:0, а я получил премию, так как тоже вышел на поле. Это были мои самые легко заработанные деньги в жизни", - сказал Ликиою.

Форвард выступал за "Ворсклу" с 2006 по 2008 год. За полтавчан он провел 31 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Как сообщал УНИАН, ранее российский экс-тренер "Динамо" вспомнил историческое поражение от "Шахтера" в Кубке УЕФА.

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