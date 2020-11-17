Испанцы забили в ворота немцев шесть мячей.

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций 2020-2021 сборная Испании разгромила сборную Германии со счетом 6:0.

Первый хет-трик в карьере оформил полузащитник "Манчестер Сити" Ферран Торрес, еще по голу забили Альваро Мората, Родри и Микель Ойарсабаль.

Для сборной Германии это поражение стало самым крупным в истории команды в официальных матчах.

Сборная Испании вышла в полуфинал Лиги наций, заняв первое место в одной группе с Германией, Украиной и Швейцарией. Испания набрала 11 очков, тогда как у Германии осталось 9.

Испания - Германия - 6:0

Голы: Мората, 17, Ф. Торрес, 33, 55, 71, Родри, 38, Оярсабаль, 89

Испания: Симон, Роберто, Рамос (Гарсия, 43), П. Торрес, Гайя, Родри, Каналес (Руис, 12), Ольмо (Асенсио, 73), Коке, Ф. Торрес (Оярсабаль, 73), Мората (Морено, 73)

Германия: Нойер, Гинтер, Зюле (Та, 46), Кох, Макс, Горецка (Нойхаус, 61), Гюндоган, Кроос, Сане (Вальдшмидт, 61), Гнабри, Вернер (Хенрихс, 76)

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Автор: Антон Дударь