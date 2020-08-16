Интер - Шахтер: звездный экс-футболист сделал прогноз на итоговый счет

Робин ван Перси считает, что "Шахтер" нельзя сбрасывать со счетов, но отдает предпочтение "Интеру".

Бывший нападающий сборной Нидерландов, "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси поделился своим прогнозом на полуфинальный матч Лиги Европы между "Интером" и "Шахтером".

Читайте такжеИнтер - Шахтер: прогноз букмекеров на полуфинал Лиги Европы

Слова ван Перси приводит официальный сайт УЕФА.

Нидерландец оценил высокий уровень "Шахтера":

"Шахтер" блестяще переходит из обороны в атаку и наоборот. У них техничные футболисты, вроде Тайсона и Жуниора Мораеса. Играл против "Шахтера" за "Арсенал" и "МЮ", потом встречался с ним в раунде плей-офф Лиги чемпионов, когда выступал за "Фенербахче". Команда с характером. "Шахтер" силен даже тогда, когда его не поддерживают болельщики. Украинский клуб показывает футбол очень приличного качества".

Что касается "Интера", то, по мнению ван Перси, с приходом Антонио Конте он стал очень "мощным":

"У "Интера" всегда были хорошие футболисты, но сейчас они выглядят настоящей командой".

Ван Перси попытался угадать итоговый счет матча. Он выразил мнение, что игра завершится со счетом 2:1 в пользу "Интера".

"Интер" явно на ходу - хороший тренер, отличные игроки, победа за победой... "Шахтер" тоже силен. Мне трудно сказать, но списывать "Шахтер" со счетов я бы не стал. Непростой матч для прогноза, но я все-таки поставлю на "Интер", - подчеркнул экс-футболист.

Интер - Шахтер: перед матчем

Полуфинал Лиги Европы между "Интером" и "Шахтером" пройдет в формате одного матча 17 августа.

В 1/4 финала "Шахтер" разгромил "Базель" со счетом 4:1, а "Интер" прошел "Байер" (2:1). До этого в плей-офф "горняки" выбили "Бенфику" и "Вольфсбург", а итальянский клуб - "Лудогорец" и "Хетафе".

В полуфинале Лиги Европы/Кубка УЕФА "Шахтер" сыграет в третий раз в истории и может выйти в свой второй финал. "Интер" может выйти в финал турнира в пятый раз.

Во втором полуфинале турнира встретятся "Севилья" и "Манчестер Юнайтед".

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу уверен, что команда способна выиграть Лигу Европы в этом году.

Уже известно, что судить матч "Интер" - "Шахтер" будет опытный польский рефери.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь