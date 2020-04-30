"Не избежать судов": президент Динамо Суркис назвал два справедливых сценария завершения сезона в УПЛ

Руководитель киевского клуба готов отстаивать справедливость, если этого потребует ситуация.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением относительно возможных сценариев завершения сезона в украинской Премьер-лиге.

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Суркиса цитирует "Футбольный клуб".

"В случае с УАФ я ничего не могу исключать. Чем-то меня удивить она уже вряд ли способна. Европейский футбольный союз хочет завершить чемпионаты в первую очередь потому, что стремится к абсолютной прозрачности и честности.

В нашей Премьер-лиге справедливо было бы либо не начинать второй этап, подведя черту под первым, когда все сыграли друг с другом по два матча, либо провести все предусмотренные регламентом 32 тура. В противном случае нам не избежать скандалов и судебных процессов, которые УЕФА, естественно, не нужны", - сказал Суркис.

Президент "Динамо" уверен, что в случае возобновления сезона проблем будет очень много:

"Вполне допускаю, что первое время матчи будут проходить без публики, но затем на том же "Олимпийском" вполне можно будет рассадить пять или десять тысяч зрителей через пару свободных кресел, чтобы обеспечить необходимую дистанцию.

Перелеты на выездные матчи тоже теоретически могут нести угрозу заражения. Вопросов много, но их надо обсуждать, приходя к единому мнению, а не ограничиваться какими-то отписками".

Напомним, после 23-х туров "Заря" и "Динамо" набрали одинаковое количество очков (46), однако луганчане занимают второе место за счет лучшего результата в личных встречах, из-за чего киевский клуб может остаться без Лиги чемпионов.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Заря" не хочет играть серебряный матч с "Динамо".