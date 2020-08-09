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Футболист сборной Украины отличился голом в первом туре чемпионата Бельгии (видео)

18:32, 09 августа 2020
Футбол
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Игорь Пластун забил ударом головой / фото twitter.com/kaagent

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На 43-й минуте матча Пластун отличился точным ударом головой после подачи с углового - мяч попал в перекладину и отскочил за линию ворот.

Пластун сравнял счет в игре, но в итоге "Гент" потерпел поражение со счетом 1:2.

Защитник был заменен на 63-й минуте. 

В составе "Гента" на поле выходили еще два украинца. Роман Яремчук отыграл весь матч, а Роман Безус в первом тайме получил желтую карточку и был заменен на 64-й минуте.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Роман Яремчук сдал положительный тест на коронавирус, но затем прошел тестирование еще раз, и его результат оказался отрицательным.

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