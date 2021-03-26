Также модель рассказала о своей страсти к секс-игрушкам.

Девушка испанского футболиста Хэсе Родригеса Аура Руис рассказала о своем отношении к секс-игрушкам и о видеоролике интимного характера со своим возлюбленным, который будет выпущен в открытый доступ.

Об этом сообщает Mtmad.

"У меня очень много секс-игрушек, фанатею от этого! Использую их вместе с партнером. Есть такие, о которых он даже не знал. В ближайшее время хочу выпустить сексуальное видео обо мне и Хесе. Оно уже готово, хочу, чтобы люди это увидели", - заявила Аура.

28-летний Хэсе выступал за "Реал", "Пари Сен-Жермен", "Сток Сити", а сейчас играет за испанский "Лас-Пальмас". Заметим, что игрок дважды выигрывал Кубок Лиги чемпионов.

31-летняя Руис имеет в своем профиле Instagtram почти 600 000 подписчиков. Красавица регулярно показывает фотографии со своего отдыха.

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Автор: Будрин Артем