Девушка испанского футболиста Хэсе Родригеса Аура Руис рассказала о своем отношении к секс-игрушкам и о видеоролике интимного характера со своим возлюбленным, который будет выпущен в открытый доступ.
Об этом сообщает Mtmad.
"У меня очень много секс-игрушек, фанатею от этого! Использую их вместе с партнером. Есть такие, о которых он даже не знал. В ближайшее время хочу выпустить сексуальное видео обо мне и Хесе. Оно уже готово, хочу, чтобы люди это увидели", - заявила Аура.
28-летний Хэсе выступал за "Реал", "Пари Сен-Жермен", "Сток Сити", а сейчас играет за испанский "Лас-Пальмас". Заметим, что игрок дважды выигрывал Кубок Лиги чемпионов.
31-летняя Руис имеет в своем профиле Instagtram почти 600 000 подписчиков. Красавица регулярно показывает фотографии со своего отдыха.
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