Конгресс ФИФА упростил правило, которое касается процедуры смены футбольного гражданства.
Об этом в Twitter сообщил журналист BBC Пирс Эдвардс.
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Отныне футболисты смогут поменять национальную сборную, если они уже сыграли за нее в одном официальном матче. Важным условием является то, что этот матч должен состояться не в рамках крупного турнира - например, чемпионата мира.
Журналист привел пример футболиста, который теперь беспрепятственно сможет сменить футбольное гражданство. Экс-игрок "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади провел 1 матч (13 минут) за сборную Испании в рамках отбора на Евро-2016. Затем перед ЧМ-2018 его хотели вызвать в сборную Марокко, но Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск Мунира.
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