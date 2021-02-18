Федор Смолов / фото Eurosport
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов сфотографировался с украинским певцом Иваном Дорном и выложил это в социальную сеть. Возле украинского флага футболист поставил сердечко.
фото іnstagram.smolovfedor10
Это стало известно из "Instagram" Федора.
Напомним, ранее Смолов фотографировался с Андреем Шевченко и тоже ставил сердечко на фотографии.
Заметим, что трансферная стоимость россиянина составляет согласно Transfermarkt 4,5 миллиона евро.
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