Нападающий "Локомотива" на фото отдыхал с украинским певцом Иваном Дорном.

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов сфотографировался с украинским певцом Иваном Дорном и выложил это в социальную сеть. Возле украинского флага футболист поставил сердечко.

Это стало известно из "Instagram" Федора.

Напомним, ранее Смолов фотографировался с Андреем Шевченко и тоже ставил сердечко на фотографии.

Заметим, что трансферная стоимость россиянина составляет согласно Transfermarkt 4,5 миллиона евро.

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Автор: Будрин Артем