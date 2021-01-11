Андрей Шевченко / фото REUTERS
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко во время отдыха пересекся с нападающим московского "Локомотива" Федором Смоловым.
Последний выставил "историю" в Instagram.
На фото Смолов отметил российский и украинский флаги, а между ними поставил "сердечко".
Смолов и Шевченко / фото instagram.com/smolovfedor
Читайте также"Брат подъехал": Ракицкий побывал в гостях у Селезнева и подарил ему футболку Зенита (фото)
Напомним, что у руля сборной Украины Шевченко находится уже 4 года. За это время он успел привести Украину в элитный дивизион Лиги наций, а также получить путевку на чемпионат Европы-2020 по футболу.
Читайте также:
- "Он не сепаратист": известный украинский тренер вступился за Ракицкого
- "Адекватен и любит свою страну": в России сравнили Ракицкого с Усиком
- Капитан сборной России по футболу оказался в центре скандала из-за мастурбации: звезды и соцсети отреагировали на ситуацию
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram