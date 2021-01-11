Федор Смолов поставил "сердечко" между флагами России и Украины.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко во время отдыха пересекся с нападающим московского "Локомотива" Федором Смоловым.

Последний выставил "историю" в Instagram.

На фото Смолов отметил российский и украинский флаги, а между ними поставил "сердечко".

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Напомним, что у руля сборной Украины Шевченко находится уже 4 года. За это время он успел привести Украину в элитный дивизион Лиги наций, а также получить путевку на чемпионат Европы-2020 по футболу.

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Автор: Budrin Artem