Назвал финансовую помощь "фейком": Федерация футбола Киева обратилась в УЕФА из-за слов президента УАФ
Федерация футбола Киева обратилась в УЕФА с просьбой дать разъяснения касательно финансовой помощи в размере 4,3 миллионов евро, которую Союз европейских футбольных ассоциаций планирует выплатить всем своим 55 членам.
Соответствующее письмо в адрес президента УЕФА Александера Чеферина опубликовано на официальном сайте ФФК.
"Во время недавнего онлайн-совещания с руководителями региональных федераций глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что информация о целевом выделении денег от УЕФА на борьбу с последствиями коронавируса неправдивая. Он даже назвал ее фейком.
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По его словам, этот транш, который вскоре поступит от УЕФА, является долгом перед УАФ. Такое спорное заявление члена исполкома УЕФА заставило футбольное сообщество Киева обратиться к вам за окончательными разъяснениями", - говорится в письме.
В ФФК попросили УЕФА "засвидетельствовать тот факт, что УАФ среди других национальных ассоциаций получит 4,3 млн евро именно на борьбу с последствиями коронавируса. Это важно, чтобы не допустить очередную аферу со стороны УАФ по использованию денег, которые выделяет УЕФА на развитие футбола в Украине".
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке на официальном сайте ФФК.
Отметим, что УЕФА официально заявлял о выделении финансовой помощи всем национальным ассоциациям на борьбу с последствиями коронавируса.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Андрей Павелко назвал главное условие для возобновления сезона.