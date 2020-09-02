Евгений Селезнев будет выступать за "Колос".

Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев стал игроком клуба УПЛ "Колос" из Ковалевки.

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Об этом сообщает "UA-Футбол".

35-летний футболист был представлен в качестве новичка команды Руслана Костышина во время открытия обновленного стадиона клуба. Он получил 11-й игровой номер.

Селезнев в последнее время тренировался в составе "Колоса" и даже забил гол в товарищеском поединке против "Олимпика".

"На сколько пришел Селезнев? Его физическое состояние покажет. Если он не забьет свои 15 голов за один год и захочет играть еще, то добро пожаловать", - сказал президент "Колоса" Андрей Засуха.

Евгений Селезнев: достижения в Украине и выступления за рубежом

В чемпионате Украины нападающий сыграл 230 матчей и забил 111 голов. Это третий показатель в истории элитного дивизиона. Селезневу осталось забить 14 голов, чтобы побить рекорд Максима Шацких.

Главное достижение Селезнева - выход в финал Лиги Европы с "Днепром". Также он выступал за "Шахтер", киевский "Арсенал", российскую "Кубань", испанскую "Малагу", а также "Карабюкспор", "Акхисар Беледиеспор" и "Бурсаспор".

В прошлом сезоне за "Бурсаспор" украинец провел 32 матча и забил 13 голов во всех турнирах, а затем стал свободным агентом.

В составе сборной Украины Селезнев провел 58 поединков и забил 11 голов.

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Автор: Данил Слесь