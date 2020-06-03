В семье легенды Милана произошла трагедия

Дженнаро Гаттузо потерял родную сестру, которая в прошлом работала в структуре "Милана".

В семье бывшего футболиста "Милана" и нынешнего главного тренера "Наполи" Дженнаро Гаттузо произошло горе - умерла его сестра Франческа.

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Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, еще в феврале родственница Гаттузо была госпитализирована и с тех пор находилась в реанимации. Точная причина смерти 37-летней женщины не уточняется.

"Милан" выразил соболезнования семье Гаттузо. Франческа долгое время работала в клубе на должности секретаря, в то время как ее брат выступал за клуб в качестве футболиста, а затем был там тренером.

"Франческа Гаттузо встретила болезнь с такой же энергией, которую дарила клубу и болельщикам "Милана" каждый день. Мы разделяем огромную боль от этой потери с Рино. Покойся с миром, дорогая Франческа", - сказано в заявлении пресс-службы "россонери".

УНИАН ранее сообщал о том, что ушел из жизни итальянский тренер, который выигрывал Кубок УЕФА.

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