Ушел из жизни итальянский тренер, который выигрывал Кубок УЕФА

Луиджи Симони прославился благодаря работе в итальянских клубах.

Бывший итальянский футболист и тренер Луиджи Симони скончался 22 мая на 82-м году жизни.

Об этом сообщил официальный сайт миланского "Интера".

"Мир футбола потерял великого тренера и замечательного человека. Мы будем скучать по Джиджи Симони, прежде всего по его джентльменскому поведению в различных ситуациях. Он всегда вел себя очень скромно, со своими командами он добивался максимума из того, что было возможно", - говорится в сообщении "Интера".

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Причины смерти не называются, но известно, что в 2019 году тренер перенес инсульт, после чего его состояние было тяжелым.

В качестве игрока Симони выступал за ряд итальянских клубов, в том числе "Ювентус". В составе "Наполи" он становился обладателем Кубка Италии.

По ходу тренерской карьеры специалист возглавлял "Интер", "Наполи", "Лацио", "Дженоа" и ряд других итальянских клубов, а также поработал в болгарском ЦСКА.

В сезоне 1997-1998 Симони привел "Интер" к завоеванию Кубка УЕФА, после чего получил награду как лучший итальянский тренер.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что ушел из жизни пятикратный чемпион Испании в составе "Реала".

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