"Манчестер Юнайтед" совершил трансфер полузащитника "Аякса" и сборной Нидерландов Донни ван де Бека.
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Об этом сообщила пресс-служба манкунианцев.
Контракт с 23-летним футболистом подписан на пять лет с опцией продления еще на один сезон.
По информации британской прессы, зарплата новичка МЮ составит шесть миллионов евро в год. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро плюс бонусы.
Ван де Бек является воспитанником "Аякса". В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов он провел 23 матча, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Вместе с амстердамским клубом полузащитни выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а также играл в полуфинале Лиги чемпионов и финале Лиги Европы.
За сборную Нидерландов ван де Бек провел 10 матчей.
Чемпионат Англии должен начаться 12 сентября. В прошлом сезоне "Ман Юнайтед" завоевал бронзу АПЛ и добыл путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
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