Луческу назвали "наиболее вероятным" кандидатом на пост главного тренера Динамо
Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу может возглавить киевское "Динамо".
Об этом сообщил паблик болельщиков "Динамо" Киев в Facebook - "Druzi Dynamo".
По информации источника, Луческу является "наиболее вероятным" новым тренером "Динамо".
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"Мы не давали эту информацию раньше, так как даже нам сложно в это поверить, но уже из нескольких конфиденциальных источников сообщают, что наиболее вероятным новым тренером "Динамо" Киев является Мирча Луческу", - говорится в сообщении.
Ранее журналист Игорь Цыганык также упоминал фамилию Луческу в числе претендентов на пост тренера "Динамо".
Напомним, последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году. В период с 2004 по 2016 годы румын возглавлял донецкий "Шахтер".
Ранее с поста главного тренера "Динамо" был уволен Алексей Михайличенко.
Кандидатами на то, чтобы возглавить "Динамо", также называют Виктора Скрипника и Сергея Реброва. Последний, по данным СМИ, отказался покидать "Ференцварош".
Как сообщал УНИАН, в прошлом году Луческу заявил, что не вернется в Украину, при этом отметив, что у "Динамо" "был шанс" пригласить его.
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