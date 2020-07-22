Луческу назвали "наиболее вероятным" кандидатом на пост главного тренера Динамо

Румынский специалист, по информации болельщиков клуба, может вернуться в Украину.

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу может возглавить киевское "Динамо".

Об этом сообщил паблик болельщиков "Динамо" Киев в Facebook - "Druzi Dynamo".

По информации источника, Луческу является "наиболее вероятным" новым тренером "Динамо".

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"Мы не давали эту информацию раньше, так как даже нам сложно в это поверить, но уже из нескольких конфиденциальных источников сообщают, что наиболее вероятным новым тренером "Динамо" Киев является Мирча Луческу", - говорится в сообщении.

Ранее журналист Игорь Цыганык также упоминал фамилию Луческу в числе претендентов на пост тренера "Динамо".

Напомним, последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году. В период с 2004 по 2016 годы румын возглавлял донецкий "Шахтер".

Ранее с поста главного тренера "Динамо" был уволен Алексей Михайличенко.

Кандидатами на то, чтобы возглавить "Динамо", также называют Виктора Скрипника и Сергея Реброва. Последний, по данным СМИ, отказался покидать "Ференцварош".

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Луческу заявил, что не вернется в Украину, при этом отметив, что у "Динамо" "был шанс" пригласить его.

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