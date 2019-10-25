"У Динамо был шанс, но...": Луческу не планирует вновь работать в Украине (видео)

Румынский специалист не готов возглавить "Динамо" или вернуться в "Шахтер", и может вообще не возобновить тренерскую работу.

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что больше не готов работать в Украине.

В интервью для YouTube-канала "Вацко Live" румынский тренер заявил, что не вернется в "Шахтер" и не готов работать в "Динамо".

""Шахтер"? Нет. Украинская история окончена. У меня в Украине осталось много хороших знакомых, друзей. Не хочу их разочаровывать. Украину можно смело удалять из этого списка", - сказал Луческу в конце беседы.

Читайте также"Не хватало терпения": Луческу назвал важную ошибку Динамо (видео)

Тренер отметил, что у "Динамо" был шанс пригласить его, но теперь он упущен:

"Готов ли я возглавить "Динамо" Киев? Нет. Сейчас это даже не обсуждается. У них был шанс, когда я покинул "Шахтер", но сейчас точно нет. Раньше - возможно".

Луческу также подчеркнул, что, если и вернется к тренерской работе, то только в клуб с амбициями:

"Физически и ментально понимаю, что готов к футболу. Я взял длительную паузу, чтобы понять, могу ли я жить без футбола. Но если и вернусь, то не на длительное время. За это время я получил очень много предложений по работе. Если я в дальнейшем буду бороться за титулы - то да, если нет - то нет".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Луческу заинтересован в том, чтобы возглавить московское "Динамо".