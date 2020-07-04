Дерби без максимальной интриги: анонс матча Динамо - Шахтер

Гранды в очередной раз встретятся в столице Украины.

В субботу, 4 июля, киевское "Динамо" будет принимать на НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" в рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги.

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Динамо - Шахтер.

Матч начнется в 19.30.

Шахтер - Динамо: где смотреть матч УПЛ

"Динамо"

Команда Алексея Михайличенко - единственный участник предстоящего поединка, у которого еще есть турнирная мотивация. Киевляне ведут борьбу за второе место в турнирной таблице УПЛ, которое принесет команде серебряные медали и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

В прошлом туре динамовцы на последних минутах уступили "Десне" (2:3), поэтому теперь опережают луганскую "Зарю" всего на два очка, а черниговцев - на три.

У "Динамо" хватает кадровых проблем, особенно в защите. Артем Шабанов пропустит игру из-за дисквалификации, а под вопросом участие Виталия Миколенко и Никиты Бурды, точно не сыграет Денис Попов. Есть проблемы и в полузащите, так как Сергей Сидорчук только недавно вернулся после травмы, а Владимир Шепелев будет отбывать дисквалификацию.

Тем не менее, негативный результат может серьезно ударить по перспективам тренерского штаба Алексея Михайличенко, поэтому даже с кадровыми потерями команду устроит только победа.

Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров

"Шахтер"

"Шахтер" уже завоевал чемпионство и успел его отпраздновать после прошлого тура, в котором команда разошлась миром с "Зарей" (0:0).

В целом "горняки" свою задачу выполнили, но даже против луганчан Луиш Каштру дал игровое время основным футболистам. Причина простая - в августе команду ждет ответная игра с "Вольфсбургом" в плей-офф Лиги Европы, поэтому расслабляться слишком рано. Дончане должны оставаться в хороших кондициях, чтобы продолжить еврокубковую борьбу.

Что касается кадровой ситуации, то дисквалификацию будет отбывать вингер Тете, после операции в лазарете остается Исмаили, а тренировку перед матчем пропускали Алан Патрик, Виктор Коваленко и Давид Хочолава.

В любом случае, вряд ли "Шахтер" будет относиться несерьезно к игре со своим главным соперником на внутренней арене. От таких поединков зависит репутация клуба, поэтому накалу борьбы досрочное чемпионство "горняков" навредить не должно.

Встречи в этом сезоне

Команды в нынешнем сезоне провели между собой уже пять поединков. В матче за Суперкубок Украины киевляне одержали победу со счетом 2:1, а в 1/8 финала Кубка Украины с тем же счетом победили в овертайме. В то же время в рамках УПЛ трижды выигрывал "Шахтер" - 2:1 в первом круге и 1:0 во втором, а еще один раз - уже после карантина в конце мая со счетом 3:1.

Ориентировочные составы

"Динамо": Бущан, Кендзера, Кадири, Бурда, Караваев, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Вербич, Цыганков, Русин

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Степаненко, Антонио, Патрик, Соломон, Марлос, Мораес

Слова перед матчем

Вадим Евтушенко, тренер "Динамо":

"Кроме мотивации борьбы за второе место, это еще и встреча с принципиальным соперником. Такие матчи, независимо от того, на каких местах команды находятся, имеют совсем другой накал и нерв игры. Думаю, все ребята понимают значимость этого матча и подойдут к нему во всеоружии. С "Шахтером" нужно владеть мячом - это то, чего нам не хватило в матче с "Десной". В последнее время мы теряем мяч в простых ситуациях, что не дает нам возможности продолжить атаку. Работаем над этим. Нужен и контроль мяча, и быстрые атаки - все в комплексе".

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

"У нас нет ответственности строить чемпионат других команд. За 2-3 места должны переживать не мы. Стараемся добиваться максимального результата и быть на первом месте. Те, кто борется за ту или иную позицию, сами и решают свою судьбу. Я не могу сказать, кто закончит чемпионат на втором месте, потому что все команды очень компетентны".

Арбитр

Судить поединок будет рефери из Днепра Виталий Романов. Арбитром VAR назначен Евгений Арановский.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram