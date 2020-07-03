Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 29-го тура

Главным событием тура станет очередная встреча киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

Поединки 29-го тура чемпионата Украины по футболу будут проходить 3, 4 и 5 июля.

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Один из матчей не состоится - львовские "Карпаты" из-за финансовых проблем не смогли выехать на игру с "Мариуполем".

Центральным матчем тура станет встреча киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" на НСК "Олимпийский". "Горняки" уже решили свою задачу и стали чемпионами, а вот команде Алексея Михайличенко нельзя терять очки в борьбе за второе место в УПЛ.

Расписание матчей

3 июля

19.00. "Львов" - "Ворскла"

Трансляция: "Футбол 1"

4 июля

19.30. "Динамо" - "Шахтер"

Трансляция: "2+2"

5 июля

17.00. "Десна" - "Колос"

Трансляция: УНИАН ТВ

19.30. "Олимпик" - "Днепр-1"

Трансляция: "Футбол 1"

19.30. "Заря" - "Александрия"

Трансляция: УНИАН ТВ

УНИАН ранее сообщал о том, что букмекеры сделали прогноз на матч "Динамо" - "Шахтер".

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