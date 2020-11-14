Болельщики нарушали правила во время игры с "Ювентусом".

УЕФА принял решение оштрафовать киевское "Динамо" по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".

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Об этом сообщил официальный сайт организации.

Во время поединка болельщики не соблюдали правило социального дистанцирования. Некоторые при этом не носили маски. За это клуб заплатит 5 тысяч евро.

Еще 14 тысяч евро украинский клуб выплатит за заблокированные проходы между трибунами на "Олимпийском".

Таким образом, общая сумма штрафа составила 19 тысяч евро. Эти деньги "Динамо" должно перевести в УЕФА в течение 90 дней.

"Динамо" в Лиге чемпионов: главное

"Динамо" уступило "Ювентусу" в Киеве со счетом 0:2. Во втором туре команда Мирчи Луческу сыграла вничью с "Ференцварошем" (2:2), а в третьем уступила "Барелоне" - 1:2. Оба поединка проходили на выезде.

После трех туров "Динамо" имеет на своем счету 1 очко и занимает третье место в группе G.

Следующий матч в группе киевляне проведут 24 ноября против "Барселоны" на своем поле.

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Перевод: Данил Слесь