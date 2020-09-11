Мирча Луческу прокомментировал ничью в матче чемпионата Украины.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу объяснил, почему киевлянам не удалось обыграть "Десну" в матче 2-го тура УПЛ (0:0).

Слова Луческу, сказанные на послематчевой пресс-конференции, приводит dynamo.kiev.ua.

Читайте такжеУПЛ: Динамо впервые потеряло очки при Луческу

"Сложная игра против очень организованной команды, которая сделала все возможное, чтобы не проиграть. Мы доминировали весь матч и создали немало шансов для взятия ворот. Но нам не хватало свежести при завершении своих атак - как в движении, как и в мышлении", - отметил Луческу.

При этом он подчеркнул, что доволен тем, "как команда боролась за победу":

"Мы создали достаточно моментов для взятия ворот соперника. Но команда не строится так быстро. Особенно, если вести речь об игре в атаке. Что-то мы неправильно делали в завершающей фазе, и эти проблемы мы будем решать в раздевалке. Но я поздравил ребят за их отношение. Мы абсолютно доминировали. Однако при этом играли против соперника, который очень профессионально выполнял свою работу, направленную на то, чтобы не пропустить гол".

Румынский тренер обратил внимание на кадровые проблемы "Динамо".

"К сожалению, на этой неделе мы потеряли Бурду и Попова. Кроме того, сегодня возникла проблема с Тымчиком. А еще надо учесть, что буквально лишь накануне из своих сборных приехали Кендзера и Родригес. При этом многие наши футболисты, вызванные в сборные, участия в матчах не принимали, а только тренировались. И тренировались мало. Это было видно сегодня по ходу игры".

Луческу также подчеркнул, что "Десна" умело сбивала темп:

"Не понравились сегодня паузы в игре. Такое впечатление, что я вернулся на семь лет назад. Эти паузы останавливали нас, сбивали наше движение. Но "Десна" в любом случае заслужила этот результат. А мы должны сделать выводы из своих ошибок и не повторять их в дальнейшем".

Мирча Луческу в "Динамо": последние новости

Под руководством Луческу "Динамо" набрало 4 очка в двух стартовых турах УПЛ, а также обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь