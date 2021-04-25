Киевляне в 16-й раз в истории выиграли золотые медали чемпионата Украины.

Киевское "Динамо", разгромив "Ингулец" в 23-м туре УПЛ, досрочно завоевало титул чемпиона Украины.

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Сразу после матча на НСК "Олимпийский" состоялась церемония награждения "Динамо".

Киевляне надели специальные футболки, приуроченные к 16-му в истории Украины чемпионству "Динамо".

Отметим, что Мирчу Луческу сразу после финального свистка облили шампанским, это сделал Виталий Буяльский.

Церемония награждения, к сожалению, прошла при пустых трибунах.

Фотогалерея УНИАН.

"Динамо" на своем YouTube-канале опубликовало кадры с церемонии награждения, а также вспомнило, как киевляне шли к титулу в сезоне.

Видео от FootballHub.

Празднование продолжилось в раздевалке. Игроки качали Мирчу Луческу, а затем он начал обливать всех шампанским.

Чемпионство "Динамо": цифры и факты

"Динамо" в 16-й раз в истории выиграло чемпионат Украины. Это рекордный показатель.

"Динамо" стало чемпионом Украины впервые с 2016 года и в своем первом сезоне под руководством Мирчи Луческу. Киевляне прервали гегемонию "Шахтера".

У "Динамо" теперь 37 титулов, добытых за время независимости Украины (16 чемпионских титулов, 12 Кубков Украины и 9 Суперкубков Украины). Киевляне на два трофея опережают "Шахтер" (13 чемпионских титулов, 13 Кубков Украины, 8 Суперкубков Украины и Кубок УЕФА).

Мирча Луческу в девятый раз в карьере стал чемпионом Украины, выиграв золотые медали с обоими украинскими грандами. Он первый тренер, которому удалось выиграть чемпионство и с "Шахтером", и с "Динамо". Всего в активе 75-летнего Луческу теперь 34 трофея в карьере.

"Динамо" может оформить "золотой дубль" в сезоне, если 13 мая обыграет "Зарю" в финале Кубка Украины.

Вместе с чемпионским титулом "Динамо" завоевало прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов 2021-2022.

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Автор: Антон Дударь