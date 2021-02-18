Команда Мирчи Луческу стартует в евровесне домашним матчем.

Киевское "Динамо" 18 февраля проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского "Брюгге".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Брюгге.

Стартовый свисток прозвучит в 17.00. Матч должен был начаться в 19.55, но старт был перенесен из-за погодных условий.

Динамо - Брюгге: где смотреть матч

"Динамо"

Киевское "Динамо" свой путь на евроарене в этом сезоне начинало с квалификации Лиги чемпионов, где команда Мирчи Луческу прошла нидерландский АЗ и бельгийский "Гент".

Далее был групповой этап - в одной группе с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем" "Динамо" заняло третье место. Киевляне по два раза проиграли грандам, а в дуэлях с "Ференцварошем" набрали 4 очка и, таким образом, пробились в Лигу Европы.

К возобновлению сезона "Динамо" готовилось через контрольные матчи - в трех из шести удалось одержать победы при одной ничьей и двух поражениях.

В первом официальном матче киевляне смогли обыграть "Олимпик" - 3:1. В особенно хорошем настроении к игре против "Брюгге" должен подойти Артем Беседин, который оформил дубль в своем первом матче после возвращения.

В чемпионате Украины "Динамо" не только сохранило лидерство, но и увеличило отрыв от "Шахтера", который сыграл вничью, на 3 очка.

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"Брюгге"

"Брюгге" вышел из зимнего отпуска еще в январе и на данный момент находится в прекрасной форме. За последний месяц команда провела девять матчей и во всех одержала победы (семь - в чемпионате и две - в Кубке).

Перед игрой с "Динамо" "Брюгге" отдыхал больше недели, так как матч против "Шарлеруа" был перенесен - поле признали непригодным к игре из-за погодных условий. На данный момент свой последний матч "Брюгге" проводил 10 февраля, когда прошел "Антверпен" в Кубке Бельгии (3:1).

В своем национальном чемпионате "Брюгге" лидирует весьма уверенно. У клуба 60 очков, что на 13 больше, чем у ближайшего преследователя, да еще и матч в запасе.

Из-за коронавируса перед игрой с "Динамо" "Брюгге" остался без своего тренерского штаба во главе с Филиппом Клеманом.

"Динамо" - "Брюгге": история противостояний

В прошлом сезоне "Динамо" и "Брюгге" пересеклись в третьем раунде квалификации ЛЧ. Это была первая встреча команд в официальных поединках.

Тогда по сумме двух встреч дальше прошел бельгийский клуб (1:0, 3:3), после чего из "Динамо" был уволен Александр Хацкевич. Таким образом, теперь киевляне настраиваются на то, чтобы взять реванш.

Слова перед матчем

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

"Матч двух равных соперников? Пожалуй, это так, и в первую очередь, потому что встречаются два клуба, лидирующих в своих национальных чемпионатах. Если я не ошибаюсь, таких пар больше нет. Мне кажется, этот поединок будет самым равным по силе среди всех в Лиге Европы. Для нас очень важно сохранить равновесие между атакой и обороной, учитывая, что соперник играет в очень агрессивной, атакующей манере. Нам важно выходить из-под этого прессинга и использовать свободные зоны за их спинами".

Рик Мил, исполняющий обязанности главного тренера "Брюгге":

"Нахожусь в постоянном контакте с нашим тренером Филиппом Клеманом. Надеюсь, нам удастся добиться положительного результата. Теории было уделено много внимания, поэтому, думаю, что наши игроки хорошо готовы к матчу с "Динамо".

Кто не сыграет?

У "Динамо" в лазарете находятся Беньямин Вербич, Тудор Белуце, Владимир Костевич и Никита Бурда. В общую группу вернулся Илья Забарный, но вряд ли тренерский штаб рискнет выпустить его на поле.

У игроков "Брюгге" Стефано Денсвила, Матея Митровича и Ханса Ванакена перед встречей с "Динамо" был выявлен коронавирус. Также из-за проблем со здоровьем в Киев не полетел лучший бомбардир команды Ноа Ланг. Кроме того, "Брюгге" не поможет украинец Эдуард Соболь, который будет отбывать дисквалификацию.

Ориентировочные составы

"Динамо": Бущан, Караваев, Кендзера, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Родригес, Цыганков, Беседин

"Брюгге": Миньоле, Бремпт, Одилон, Мехеле, Рикка, Ритс, Кейбус, Баджи, Окереке, Дост

Арбитр

Главным арбитром матча назначен 42-летний финский рефери Маттиас Гестраниус.

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Автор: Антон Дударь