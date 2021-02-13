"Динамо" укрепляет свои позиции на вершине турнирной таблицы.

В Киеве "Динамо" в рамках 14-го тура чемпионата Украины принимало донецкий "Олимпик". Хозяева победили со счетом 3:1.

"Олимпик" смело начал игру и забил первым благодаря голу Фабрисио Альваренги.

Однако "Динамо" одержало волевую победу. Беседин забил на 30-й минуте гол, а затем поставил на последней минуте финальную точку, оформив дубль.

Арбитр Максим Козыряцкий во втором тайме дважды показал "красный свет" игрокам "Олимпика". С поля удалили камерунца Нкенга и украинца Лебеденко.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

"Динамо" - "Олимпик" - 3:1

Голы: Беседин, 30, 90, Буяльский, 77 - Альваренга, 20

"Динамо": Бущан, Караваев, Миколенко, Попов, Кендзера, Сидорчук, Буяльский (Леднєв, 91), Шапаренко (Андриевский, 91), Де Пена (Родригес, 75), Цыганков, Беседин

"Олимпик": Чекотун, Драме, Снурницин, Пасич (Бренер Де Паула, 84), Лебеденко, Бабенко, Альваренга, Хамелюк (Завийский, 63), Политыло, Романовский (Чогадзе, 76), Фомаканг

Удаление: Нкенг (76, две желтые карточки), Лебеденко (89, грубая игра)

Видео голов от УНИАН.

Украинская Премьер-лига: положение команд

После 14 туров в чемпионате лидирует "Динамо", которое набрало 33 очка опережает "Шахтер", у которого есть матч в запасе. В тройку лидеров также входит "Десна" (23 очка). Теперь с ними сравнялась и "Заря", набрав тоже 23 очка, но имея еще игру в запасе.

В зоне вылета идет "Днепр-1", у которого в активе 8 очков. "Олимпик" на 7 месте с 17 очками.

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Автор: Будрин Артем