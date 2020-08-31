Футболисты киевского клуба пока мало знают о возможностях АЗ.

Полузащитники киевского "Динамо" Виталий Буяльский и Владимир Шепелев прокомментировали результаты жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой украинский клуб получил в соперники нидерландский АЗ.

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Слова футболистов привел официальный сайт "Динамо".

"Думаю, нам попалась одна из самых сильных команд. Детально охарактеризовать нашего соперника пока не могу, поскольку их матчи не смотрел. В интернете пишут, что хорошая команда, думаю, игра будет интересной. На этапе квалификации Лиги чемпионов все команды организованные. Здесь любой может как выиграть, так и проиграть. Слабых команд нет, поэтому нам следует быть сконцентрированными и показывать свой футбол.

Были ли предпочтения перед жеребьевкой? Большой разницы для меня не было, поскольку все команды сильные. Наверное, немного больше, чем с остальными, хотелось бы сыграть с греческим ПАОКом. Видел их несколько поединков и могу сказать, что команда интересная", - сказал Буяльский.

Шепелев доволен, что у команды будет преимущество в виде домашнего поля:

"Радует, что матч пройдет в Киеве. Для нас более привычно играть два матча, но в этот раз придется ограничиться одним. Повторюсь, хорошо, что он для нас домашний, в этом плане у нас есть преимущество.

Об АЗ много не знаю, видел только один их матч - против "Виктории" (Пльзень), когда они сравняли счет в компенсированное время с пенальти, а затем в экстра-таймах забили еще два мяча. Складывается впечатление, что эта команда сильная, с характером, они хорошо ведут верховую борьбу, впрочем, как и наши команды. У них есть схема, по которой они постоянно играют, и ничего в ней не меняют. Может, против нас они захотят что-то изменить - посмотрим".

Матч "Динамо" - АЗ состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах 15 или 16 сентября - график поединков УЕФА пока не утвердил.

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"Динамо" в случае поражения от АЗ отправится в групповой этап Лиги Европы. Если нидерландцы будут пройдены, то в плей-офф квалификации киевляне сыграют с победителем пары "Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия).

В Лиге чемпионов Украину помимо "Динамо" представит "Шахтер". "Горняки" стартуют сразу с группового этапа, который начнется 20 октября.

На групповом этапе Лиги Европы выступит "Заря". Первый матч луганский клуб проведет 22 октября.

"Колос" 17 сентября сыграет во втором раунде квалификации Лиги Европы с греческим "Арисом", а "Десна" 24 сентября стартует с третьего раунда квалификации ЛЕ.

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Автор: Данил Слесь