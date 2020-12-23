Стали известны результаты аутопсии тела легендарного футболиста.

Стали известны результаты обследования тела легенды футбола Диего Марадоны, который умер 25 ноября.

Об этом сообщает Telam со ссылкой на источник в судмедэкспертизе.

Анализы показали отсутствие в организме следов наркотических веществ и алкоголя.

При этом экспертиза показала, что Марадона принимал ряд препаратов для лечения шизофрении и антидепрессанты, которые могут вызвать аритмию сердца.

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В частности, в организме были обнаружены следы венлафаксина (антидепрессант, который используется для лечения тревожных неврозов), кветиапина (нейролептик, применяемый для лечения хронической и острой шизофрении), леветирацетама (противоэпилептическое средство, способное вызвать сонливость) и налтрексона (антагонист опиоидных рецепторов).

Следователи планируют проконсультироваться с медиками, чтобы установить, подходят ли эти препараты для пациентов с хроническими заболеваниями сердца и возможно ли было избежать летального исхода.

Смерть Диего Марадоны: главное

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Автор: Антон Дударь