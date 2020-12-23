Стали известны результаты обследования тела легенды футбола Диего Марадоны, который умер 25 ноября.
Об этом сообщает Telam со ссылкой на источник в судмедэкспертизе.
Анализы показали отсутствие в организме следов наркотических веществ и алкоголя.
При этом экспертиза показала, что Марадона принимал ряд препаратов для лечения шизофрении и антидепрессанты, которые могут вызвать аритмию сердца.
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В частности, в организме были обнаружены следы венлафаксина (антидепрессант, который используется для лечения тревожных неврозов), кветиапина (нейролептик, применяемый для лечения хронической и острой шизофрении), леветирацетама (противоэпилептическое средство, способное вызвать сонливость) и налтрексона (антагонист опиоидных рецепторов).
Следователи планируют проконсультироваться с медиками, чтобы установить, подходят ли эти препараты для пациентов с хроническими заболеваниями сердца и возможно ли было избежать летального исхода.
Смерть Диего Марадоны: главное
- В начале ноября Марадона перенес операцию на головном мозге. Ему удалили субдуральную гематому. 11 ноября он был выписан из больницы.
- Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Ему было 60 лет.
- Стали известны последние слова и детали смерти Марадоны.
- Адвокат Марадоны потребовал расследовать обстоятельства смерти легендарного аргентинца.
- Церемония прощания с Марадоной прошла в президентском дворце в Буэнос-Айресе.
- Похороны легенды футбола состоялись 26 ноября.
- В результате вскрытия была установлена точная причина смерти Марадоны.
- Личного врача Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве.
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