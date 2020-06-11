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Адаптировался к реалиям: польский фанат смотрел футбольный матч с подъемного крана (фото)

22:27, 11 июня 2020
Футбол
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Шленск победил со счетом 2:1 / фото twitter.com/SlaskWroclawPl

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Болельщик "Шленска" отправился на матч, несмотря на то, что стадион был закрыт для посещения в связи с пандемией коронавируса.

Это не остановило фаната, который арендовал подъемный кран, чтобы с высоты посмотреть футбол. "Шленск" в итоге одержал победу со счетом 2:1.

Теперь клуб сообщил в Twitter, что хочет отблагодарить остроумного поклонника, поэтому просит предоставить о нем информацию, если у кого-то она имеется.

фото twitter.com/SlaskWroclawPl

УНИАН ранее сообщал о том, что в Сербии на футбольный матч пустили 25 тысяч фанатов.

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