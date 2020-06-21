Заря одержала важную победу над конкурентом в борьбе за медали УПЛ (видео)

"Заря" обыграла "Десну" и закрепилась на третьей строчке.

Луганская "Заря" на выезде обыграла черниговскую "Десну" в рамках 27-го тура чемпионата Украины по футболу.

Встреча конкурентов в борьбе за медали завершилась со счетом 1:2.

"Заря" открыла счет в матче уже на 6-й минуте - Владислав Кочергин отличился ударом из центра штрафной площади.

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После перерыва преимущество гостей удвоил Богдан Михайличенко, который нанес прицельный удар со штрафного.

"Заря" забила еще раз, но гол Артема Громова был отменен VAR.

В концовке встречи "Десна" один мяч отыграла - Денис Фаворов реализовал пенальти, назначенный за игру рукой.

После этой победы "Заря" набрала 52 очка и занимает третье место в УПЛ. У "Десны" - 49 очков и четвертая строчка.

"Десна" - "Заря" - 1:2

Голы: Фаворов, 90+7 (пенальти) - Кочергин, 6, Михайличенко, 55

"Десна": Паст, Фаворов, Имереков, Гитченко, Конопля, Картушов (Кузик, 85), Мостовой (Тотовицкий, 46), Арвеладзе (Будковский, 69), Огиря, Калитвинцев (Тамм, 46), Филиппов (Хлебас, 78)

"Заря": Махарадзе (Василь, 78), Иванисеня (Лунев, 27), Тымчик, Вернидуб, Кочергин, Юрченко, Громов, Хомченовский, Кабаев (Перович, 89), Чеберко, Михайличенко

Предупреждения: Мостовой (10), Вернидуб (24), Чеберко (32), Имереков (43), Гитченко (53), Арвеладзе (66), Хлебас (86), Лунев (89), Тамм (90), Громов (90)

Удаление: Чеберко, 90+7

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Ранее УНИАН также сообщал о том, что защитника "Зари" Богдана Михайличенко может подписать бельгийский клуб.

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