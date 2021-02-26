Клуб из Чернигова поднялся на третье место в таблице.

В стартовом матче 16-го тура чемпионата Украины "Десна" принимала "Ингулец".

Встреча прошла на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершилась разгромной победой "Десны".

Читайте такжеДинамо на последних минутах спаслось от поражения в матче с Десной (видео)"Десна" набрала 27 очков и поднялась на третье место в таблице УПЛ, однако ее может обойти "Заря" (26 очков), у которой сыграно на два матча меньше.

"Ингулец", у которого 12 очков, занимает одиннадцатое место.

"Десна" - "Ингулец" - 3:0

Голы: Тотовицкий, 34, Гитченко, 57, Ермаков, 83

"Десна": Паст, Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой (Сухоцкий, 90), Картушов, Белошевский (Ермаков, 70), Огиря (Демьяненко, 90+2), Гуцуляк, Тотовицкий (Чепурненко, 90), Будковский (Дима, 90)

"Ингулец": Крынский, Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб, Шишка, Плохотнюк, Запорожец, Бартулович (Мкомола, 79), Козак (Коваленко, 79), Щедрый (Белоцерковец, 86)

Украинская Премьер-лига: 16-й тур

16-й тур УПЛ проходит с 26 по 28 февраля: где и когда смотреть матчи.

"Шахтер" и "Динамо" свои матчи проведут 28 февраля: "горняки" примут "Зарю", а киевляне сыграют в гостях у "Львова".

В турнирной таблице "Динамо" лидирует, опережая "Шахтер" на 1 очко.

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Автор: Антон Дударь