Десна - Динамо: обзор и полное видео матча УПЛ

"Десна" и "Динамо" встречались в 28-м туре Украинской Премьер-лиги.

В заключительном матче 28-го тура чемпионата Украины "Десна" принимала "Динамо" в Чернигове.

"Десна" - "Динамо" - 3:2

Голы: Картушов, 12, Каргбо, 26 (автогол), Гитченко, 90+2 - Цыганков, 4, 86

"Десна": Паст, Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля, Домбровский, Огиря, Картушов (Арвеладзе, 90+1), Филиппов (Старенький, 85), Кузик (Мостовой, 75), Будковский (Тотовицкий, 75)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Кадири, Шабанов, Караваев, Андриевский (Дуэлунд, 63), Шепелев (Сидорчук, 58), Цыганков, Буяльский (Шапаренко, 87), Вербич, Каргбо (Де Пена, 46)

Предупреждения: Картушов, Огиря - Шепелев, Шабанов, Кадири

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН также сообщал о том, что в 28-м туре УПЛ "Шахтер" и "Заря" сыграли вничью.

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