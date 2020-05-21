"Не буду думать о деньгах": бразильский футболист захотел вернуться в Динамо

Данило Силва хотел бы вновь играть за киевское "Динамо".

Бразильский защитник Данило Силва заявил, что хотел бы вернуться в киевское "Динамо".

Об этом 33-летний Силва, который на данный момент выступает за "Лос-Анджелес", сказал в интервью YouTube-каналу SportArenaTV.

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"После окончания этого сезона, возможно, вернусь в "Динамо". Я ушел из киевского клуба исключительно по семейным обстоятельствам: супруге нужны были обследования у бразильских врачей. И если будет возможность возвращаться в "Динамо", не стану думать о деньгах или о чем-то другом. Я очень люблю эту команду, и готов играть за имя", - признался Силва.

Напомним, сезон в американской MLS заканчивается в конце года.

Данило Силва выступал за "Динамо" с 2010 по 2017 годы и в общей сложности провел за команду 210 матчей, в которых забил 2 гола.

Как сообщал УНИАН, ранее Силва рассказал о своих теплых чувствах к Украине, заявив, что считает себя "наполовину украинцем".