"Вышиванка дома на почетном месте": бразильский экс-футболист Динамо считает себя "наполовину украинцем"

Данило Силва играл в Украине с 2010 по 2017 годы.

Бразильский защитник Данило Силва, который выступает за "Лос-Анджелес", рассказал о своих теплых чувствах к Украине.

Об этом Силва сказал в интервью официальному сайту "Динамо".

"Флаг Украины висит в моем доме в Лос-Анджелесе рядом с бразильским. Также на почетном месте у меня лежит и вышиванка. А вот футболку с гербом Украины - трезубцем - я часто одеваю, когда выезжаю в город или на тренировку", - сказал Силва.

Он заявил, что на 50% считает себя украинцем:

"Я по-прежнему наполовину украинец (улыбается). Я часто вспоминаю время, проведенное в Киеве, люблю кушать борщ, который научилась готовить моя жена. А мои дети, играя в футбол во дворе и выбирая команды, называют не "Сан-Паулу" или "Коринтианс", а "Динамо" Киев и сборную Украины".

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Данило Силва также рассказал о переживаниях из-за войны во время своего пребывания в Украине:

"За себя я не боялся, но я искренне переживал за страну и гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины. Очень много людей погибло, а за время революции их количество исчислялось сотнями, и от этого на душе было очень грустно".

Напомним, бразилец выступал за киевское "Динамо" с 2010 по 2017 годы.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что исландский футболист из УПЛ рассказал об изучении украинского языка.