Александр Шовковский считает Францию фаворитом группы.

Ассистент главного тренера национальной сборной Украины Александр Шовковский высказал свои мнения относительно соперников, которые выпали нашей сборной в квалификации чемпионата мира-2022.

Его слова приводит сайт УАФ.

"Интересно будет сыграть против действующих чемпионов мира. Мы можем считать Францию фаворитом нашей группы. В целом в ней подобрались интересные команды. Финляндия и Босния и Герцеговина в последнее время демонстрируют уверенную игру, развиваются, поднимаются, так же, как и сборная Украины. Поэтому нас ожидают интересные матчи. Что касается Казахстана, то эта команда может преподнести сюрприз", - сказал Шовковский.

Он добавил, что если сборная хочет попасть на чемпионат мира, то "надо выходить, демонстрировать должный уровень игры и побеждать".Читайте также"Попали в очень серьезную группу": Шевченко прокомментировал жеребьевку отбора на ЧМ-2022

Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

По итогам жеребьевки сборная Украины сыграет с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана. При жеребьевке УЕФА разводил сборные Украины и России, Косово и России, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово, Испании и Гибралтара, а также Армении и Азербайджана. Также в одну группу не могли попасть больше двух команд из так называемого "зимнего пула" (Исландия, Фарерские острова, Украина, Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Норвегия, Россия) Матчи группового этапа квалификации пройдут с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Команды сыграют друг против друга дома и на выезде. Матчи плей-офф запланированы на март 2022 года. Всего от Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. Напрямую на чемпионат мира пробьются 10 победителей групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из общего рейтинга Лиги наций 2020-2021 попадут в плей-офф. В стыковых матчах 12 сборных разыграют еще 3 путевки. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.



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Автор: Олег Давыгора