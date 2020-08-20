Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 1-го тура
22:20, 20 августа 2020Футбол
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Новый сезон в УПЛ стартует матчами "Динамо" и "Шахтера".
Динамо проведет первый официальный матч под руководством Мирчи Луческу / фото: ФК Динамо Киев
21 августа стартует чемпионат Украины по футболу сезона 2020-2021.
Матчи первого тура пройдут с 21 по 23 августа.
Расписание матчей
21 августа
17.00. "Олимпик" - "Динамо"
Трансляция - "Футбол 2"
19.00. "Шахтер" - "Колос"
Трансляция - "Футбол 1"
22 августа
14.00. "Львов" - "Минай"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Десна" - "Заря"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Александрия" - "Мариуполь"
Трансляция - "Футбол 2"
23 августа
14.00. "Ингулец" - "Днепр-1"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Ворскла" - "Рух"
Трансляция - "Футбол 1"
УПЛ 2020-2021: что нужно знать
- С этого сезона Украинская Премьер-лига расширена до 14 участников. Команды сыграют друг против друга в два круга. Турнир завершится 15 мая.
- По итогам прошлого сезона УПЛ покинули "Карпаты", а из Первой лиги в элиту поднялись "Минай", "Рух" и "Ингулец". Все они дебютируют в УПЛ.
- Ранее был утвержден календарь первого круга УПЛ в сезоне 2020-2021.
- Матчи первых туров УПЛ, как и матч за Суперкубок Украины, будут проходить без зрителей.
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