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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 1-го тура

22:20, 20 августа 2020
Футбол
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Динамо проведет первый официальный матч под руководством Мирчи Луческу / фото: ФК Динамо Киев

Матчи первого тура пройдут с 21 по 23 августа.

Расписание матчей

21 августа

17.00. "Олимпик" - "Динамо"

Трансляция - "Футбол 2"

19.00. "Шахтер" - "Колос"

Трансляция - "Футбол 1"

22 августа

14.00. "Львов" - "Минай"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Десна" - "Заря"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Александрия" - "Мариуполь"

Трансляция - "Футбол 2"

23 августа

14.00. "Ингулец" - "Днепр-1"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Ворскла" - "Рух"

Трансляция - "Футбол 1"

УПЛ 2020-2021: что нужно знать

  • С этого сезона Украинская Премьер-лига расширена до 14 участников. Команды сыграют друг против друга в два круга. Турнир завершится 15 мая.
  • По итогам прошлого сезона УПЛ покинули "Карпаты", а из Первой лиги в элиту поднялись "Минай", "Рух" и "Ингулец". Все они дебютируют в УПЛ.
  • Ранее был утвержден календарь первого круга УПЛ в сезоне 2020-2021.
  • Матчи первых туров УПЛ, как и матч за Суперкубок Украины, будут проходить без зрителей.

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Автор: Антон Дударь

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