Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 1-го тура

Новый сезон в УПЛ стартует матчами "Динамо" и "Шахтера".

21 августа стартует чемпионат Украины по футболу сезона 2020-2021. Матчи первого тура пройдут с 21 по 23 августа. Расписание матчей 21 августа 17.00. "Олимпик" - "Динамо" Трансляция - "Футбол 2" 19.00. "Шахтер" - "Колос" Трансляция - "Футбол 1" 22 августа 14.00. "Львов" - "Минай" Трансляция - "Футбол 2" 17.00. "Десна" - "Заря" Трансляция - "Футбол 2" 19.30. "Александрия" - "Мариуполь" Трансляция - "Футбол 2" 23 августа 14.00. "Ингулец" - "Днепр-1" Трансляция - "Футбол 1" 17.00. "Ворскла" - "Рух" Трансляция - "Футбол 1" УПЛ 2020-2021: что нужно знать С этого сезона Украинская Премьер-лига расширена до 14 участников. Команды сыграют друг против друга в два круга. Турнир завершится 15 мая.

По итогам прошлого сезона УПЛ покинули "Карпаты", а из Первой лиги в элиту поднялись "Минай", "Рух" и "Ингулец". Все они дебютируют в УПЛ.

Ранее был утвержден календарь первого круга УПЛ в сезоне 2020-2021.

Матчи первых туров УПЛ, как и матч за Суперкубок Украины, будут проходить без зрителей. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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