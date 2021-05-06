Команда Томаса Тухеля забила по одному мячу в каждом из таймов.

"Челси" дома принимал мадридский "Реал" во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов, который прошел на стадионе "Стэмфорд Бридж". Поединок завершился со счетом 2:0.

Первый тайм получился не особо богатым на голевые моменты, однако несколько возможностей команды все же создали. Самым метким был Тимо Вернер, который в упор расстрелял ворота "сливочных" и открыл счет в матче. Немец был самым ловким и успел на добивание после удара своего соотечественника, Кая Хаверца, пробившего в перекладину.

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Команда Зинедина Зидана продолжала идти вперед, ведь им нужно было забивать кровь из носа. "Галактикос" усилиями Карима Бензема создали два момента: оба раза французский форвард пробивал, но вратарь англичан Эдуар Менди был на месте.

Во втором тайме "Челси" больше владел инициативой. Хаверц снова попал в перекладину, а кроме этого Нголо Канте и Кристиан Пулишич не реализовали свои выходы один на один. Однако затем все тот же Пулишич отдал ассист на Мейсона Маунта, который поставил точку в матче.

"Челси" - "Реал" - 2:0 (первый матч 1:1)

Голы: Вернер, 28, Маунт, 85

"Реал": Куртуа, Милитао, Рамос, Начо, Менди (Вальверде, 63), Каземиро (Родриго, 76), Кроос, Модрич, Винисиус (Асенсио, 63), Бензема, Азар (Мариано, 89)

"Челси": Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 88), Рюдигер, Кристенсен, Силва, Чилвелл, Жоржиньо, Канте, Маунт (Зиех, 89), Вернер (Пулишич, 67), Хаверц (Жиру, 94)

"Челси" - "Реал": итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан нападающий "Челси" Тимо Вернер, который стал автором первого забитого мяча во встрече (оценка 7,9).

Тьяго Силва и Томас Тухель два года подряд сыграют в финале Лиги чемпионов. В прошлом году они вместе с ПСЖ в финале уступили "Баварии".

Это третий финал Лиги чемпионов в истории для "Челси". В 2008-м году "аристократы" уступили в серии пенальти "Манчестер Юнайтед", а в 2012-м году одолели по серии пенальти "Баварию".

Финал состоится 29 мая в Стамбуле. Там "Челси" сыграет против "Манчестер Сити", который выбросил ПСЖ с турнира.

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Автор: Артем Будрин