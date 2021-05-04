Сезар Аспиликуэта - капитан "Челси" / фото REUTERS
5 мая в Лондоне пройдет матч Лиги чемпионов между местным "Челси" и мадридским "Реалом".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Челси - Реал.
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Челси - Реал: где смотреть матч
Прямую трансляцию этого матча можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2".
Также в прямом эфире матч будет доступен на медиасервисе MEGOGO.
Стартовый свисток прозвучит в 22.00.
Челси - Реал: перед матчем
- В первом матче команды расписали мировую, но "Челси" имеет в своем активе забитый гол на выезде.
- Перед этой встречей "Реал" в чемпионате Испании победил "Осасуну" (2:0), а "Челси" с таким же счетом обыграл "Фулхэм".
- "Реал" может выйти в финал Лиги чемпионов 17-й раз в своей истории, а "Челси" - в третий раз.
- Судить матч будет итальянский рефери Даниэле Орсато.
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