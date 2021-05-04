Сезар Аспиликуэта - капитан "Челси" / фото REUTERS

5 мая в Лондоне пройдет матч Лиги чемпионов между местным "Челси" и мадридским "Реалом".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Челси - Реал.

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Челси - Реал: где смотреть матч

Прямую трансляцию этого матча можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". 

Также в прямом эфире матч будет доступен на медиасервисе MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Челси - Реал: перед матчем

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Автор: Артем Будрин