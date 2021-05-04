Челси - Реал: где смотреть полуфинал Лиги чемпионов

"Челси" близок к тому, чтобы в третий раз в своей истории выйти в финал Лиги чемпионов.

5 мая в Лондоне пройдет матч Лиги чемпионов между местным "Челси" и мадридским "Реалом". УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Челси - Реал. Читайте такжеЧелси - Реал: прогноз букмекеров на полуфинал Лиги чемпионов Челси - Реал: где смотреть матч Прямую трансляцию этого матча можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". Также в прямом эфире матч будет доступен на медиасервисе MEGOGO. Стартовый свисток прозвучит в 22.00. Челси - Реал: перед матчем В первом матче команды расписали мировую, но "Челси" имеет в своем активе забитый гол на выезде.

Перед этой встречей "Реал" в чемпионате Испании победил "Осасуну" (2:0), а "Челси" с таким же счетом обыграл "Фулхэм".

"Реал" может выйти в финал Лиги чемпионов 17-й раз в своей истории, а "Челси" - в третий раз.

Судить матч будет итальянский рефери Даниэле Орсато. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Артем Будрин

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