"Челси" вышел в финал Кубка Англии, обыграв "Манчестер Сити" в матче 1/2 финала.
Хавбек "Ман Сити" и сборной Украины Александр Зинченко провел всю игру на скамейке запасных, попав под ротацию и получив передышку.
Лондонская команда единственный и победный гол забила в дебюте второго тайма, когда Тимо Вернер ассистировал Хакиму Зиешу. Марокканец отправил мяч в пустые ворота.
"Челси" - "Манчестер Сити" - 1:0
Гол: Зиеш, 55
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Тьяго Силва (Зума, 88), Рюдигер, Джеймс, Чилвелл, Канте, Жоржиньо, Зиеш (Эмерсон, 79), Маунт (Пулишич, 70), Вернер (Хавертц, 79)
"Манчестер Сити": Стеффен, Канселу, Диаш, Ляпорт, Менди, Родри, Фернандиньо, Торрес (Гюндоган, 64), Де Брюйне (Фоден, 46), Стерлинг, Жезус
Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал The Emirates FA Cup.
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Кубок Англии: главное
- "Челси" стал первым финалистом турнира. 18 апреля последнюю путевку в финал между собой разыграют "Саутгемптон" и "Лестер".
- В прошлом году "Челси" также добрался до финала, однако уступил там лондонскому "Арсеналу".
- В этом сезоне эти соревнования празднуют юбилей в Англии - их проводят уже 140-й раз.
- Победитель турнира гарантированно получит право представлять Англию на групповом этапе Лиги Европы.
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