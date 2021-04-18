Челси и Манчестер Сити определили первого финалиста Кубка Англии (видео)

Команда Александра Зинченко не сможет оформить требл в этом сезоне.

"Челси" вышел в финал Кубка Англии, обыграв "Манчестер Сити" в матче 1/2 финала. Хавбек "Ман Сити" и сборной Украины Александр Зинченко провел всю игру на скамейке запасных, попав под ротацию и получив передышку. Лондонская команда единственный и победный гол забила в дебюте второго тайма, когда Тимо Вернер ассистировал Хакиму Зиешу. Марокканец отправил мяч в пустые ворота. "Челси" - "Манчестер Сити" - 1:0 Гол: Зиеш, 55 "Челси": Кепа, Аспиликуэта, Тьяго Силва (Зума, 88), Рюдигер, Джеймс, Чилвелл, Канте, Жоржиньо, Зиеш (Эмерсон, 79), Маунт (Пулишич, 70), Вернер (Хавертц, 79) "Манчестер Сити": Стеффен, Канселу, Диаш, Ляпорт, Менди, Родри, Фернандиньо, Торрес (Гюндоган, 64), Де Брюйне (Фоден, 46), Стерлинг, Жезус Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал The Emirates FA Cup. Читайте также Не пил ни капли: жена Зинченко шокировала заявлением об отношении игрока к спиртному Кубок Англии: главное "Челси" стал первым финалистом турнира. 18 апреля последнюю путевку в финал между собой разыграют "Саутгемптон" и "Лестер".

В прошлом году "Челси" также добрался до финала, однако уступил там лондонскому "Арсеналу".

В этом сезоне эти соревнования празднуют юбилей в Англии - их проводят уже 140-й раз.

Победитель турнира гарантированно получит право представлять Англию на групповом этапе Лиги Европы. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Артем Будрин

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