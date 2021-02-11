Лучший клуб Европы одержал победу над представителем Северной Америки.

Мюнхенская "Бавария" стала победителем Клубного чемпионата мира, который завершился в Катаре.

В финальном матче, который состоялся на "Эдьюкейшн Сити", "Бавария" обыграла мексиканский "Тигрес УАНЛ".

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"Бавария" забила на 19-й минуте, но арбитр после просмотра VAR отменил гол. Йозуа Киммих бильярдным ударом отправил мяч в сетку дальним ударом, но Роберт Левандовски находился в пассивном офсайде на пути мяча.

В целом мюнхенцы владели преимуществом и создали еще несколько моментов в первом тайме. Лучший был у Лероя Сане, который на 34-й минуте пробил в крестовину.

На 60-й минуте "Бавария" забила еще раз - мяч сперва был не засчитан, но после повтора рефери принял решение в пользу мюнхенцев. Левандовски в верховой борьбе опередил вратаря и сделал скидку на Бенжамена Павара, который отправил мяч в пустые ворота.

"Бавария" могла забить еще раз, но после удара Корентена Толиссо и касания голкипера мяч попал в штангу, а Дуглас Коста из убойной позиции пробил в голкипера.

В концовке вратарь "Тигрес" пошел в штрафную "Баварии", но это не спасло мексиканцев от поражения.

"Бавария" - "Тигрес" - 1:0

Гол: Павар, 59

"Бавария": Нойер, Павар, Зюле, Эрнандес, Дэвис, Алаба, Киммих, Сане (Мусиала, 73), Коман (Дуглас Коста, 73), Гнабри (Толиссо, 64), Левандовски (Шупо-Мотинг, 73)

"Тигрес": Гусман, Родригес (Х. Киньонес, 80), Сальседо, Рейес, Дуэньяс, Писарро, Кариока, Акино, Л. Киньйонес, Гонсалес, Жиньяк

Клубный чемпионат мира-2021: итоги

Клубный чемпионат мира проходил с 4 по 11 февраля в Катаре. Изначально он должен был состояться в декабре, однако был перенесен.

"Бавария" во второй раз в истории выиграла Клубный ЧМ. Первый был в 2013-м.

"Бавария" выиграла Клубный чемпионат мира после прошлогодних побед в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, чемпионате, Кубке и Суперкубке Германии.

В матче за третье место бразильский "Палмейрас" по пенальти уступил египетскому "Аль-Ахли" - 0:0 и 2:3.

В полуфинале "Бавария" прошла соперника из Египта, а "Тигрес" сенсационно выбил бразильский "Палмейрас" (1:0).

Чемпионат мира среди клубов проводился в 17-й раз. Он последний раз проходил в привычном формате - далее турнир планируется расширить до 24 команд.

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Автор: Антон Дударь