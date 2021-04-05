Томас Мюллер возьмет на себя роль лидера атаки в отсутствие Роберта Левандовски / фото REUTERS
7 апреля состоится первая встреча "Баварии" и ПСЖ в 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды сыграют в Мюнхене.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Бавария - ПСЖ.
Букмекеры считают немецкий клуб фаворитом двухматчевого противостояния.
На то, что команда Ханси Флика пройдет дальше, можно поставить с коэффициентом 1,79, тогда как на итоговый успех ПСЖ - 2,10.
На победу "Баварии" в домашнем матче букмекеры дают коэффициент 2,00, на ничью - 4,02, а на победу гостей - 3,78.
Бавария - ПСЖ: перед матчем
- На предыдущей стадии турнира "Бавария" выбила из борьбы "Лацио" (4:1 и 2:1). ПСЖ в 1/8 финала обыграл "Барселону" (4:1 и 1:1).
- "Бавария" и ПСЖ друг против друга провели девять матчей. Пока что со счетом 5:4 впереди парижане. Напомним, что в прошлом году эти команды встречались в финале ЛЧ. Благодаря голу Кингсли Комана кубок уехал в Мюнхен.
- Немецкий коллектив не сможет рассчитывать в этом поединке на своего главного бомбардира - Роберта Левандовски. Парижане улетели в Германию без Марко Вератти, который инфицировался коронавирусом, а также без Леандро Паредеса, который дисквалифицирован за перебор желтых карточек.
- Перед этим матчем ПСЖ сенсационно проиграл в центральном матче тура чемпионата Франции, а "Бавария" праздновала победу 1:0 над своим главным преследователем - "Лейпцигом".
- Судить матч будет бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Матео Лаосом.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram