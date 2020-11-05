Наставник "Динамо" считает, что команде не хватило опыта на таком уровне.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подвел итоги матча с "Барселоной" (1:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Румынский специалист дал комментарий в эфире телеканала "Футбол 2".

"Мы провели хорошую игру. К сожалению, начали ее неудачно и совершили фол. Когда речь идет о Месси, то очень сложно его блокировать. Как сказали мои помощники, пенальти был назначен не совсем справедливо.

После этого момента мы начали играть намного лучше, имели выходы один на один, но отсутствие опыта сыграло важную роль. Мы не смогли реализовать свои моменты.

Как минимум, заслуживали ничью. Но, учитывая нынешние условия, я доволен игрой ребят", - сказал Луческу.

Тренер киевлян похвалил 18-летнего вратаря Руслана Нещерета:

"Я хочу отметить дебют Нещерета, который совершал фантастические сэйвы. Это дало уверенность команде. Очень хороший матч для него, учитывая отсутствие двух голкиперов из-за коронавируса".

"Барселона" - "Динамо": итоги матча

Матч проходил на "Камп Ноу" в Каталонии при пустых трибунах.

"Динамо" в минувшей игре из-за коронавируса не мог помочь целый ряд футболистов.

"Барселона" набрала 9 очков и возглавляет группу G. "Динамо" имеет на счету 1 пункт и идет третьим.

Следующий матч в группе ЛЧ "Динамо" проведет также против "Барселоны", но уже в Киеве 24 ноября.

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Автор: Данил Слесь