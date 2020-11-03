Подопечные Мирчи Луческу сыграют на выезде с вице-чемпионом Испании.

4 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде встретится с "Барселоной". Поединок пройдет в Каталонии на "Камп Ноу".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Барселона - Динамо.

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Барселона - Динамо: где смотреть матч онлайн

Прямой эфир матча будет доступен на телеканале "Футбол 2". Начало встречи - в 22.00.

Эксперты обсудят шансы команд в программе "Ночь Лиги чемпионов", которая начнется в 21.00.

Трансляция матча также состоится на медиасервисе MEGOGO по платной подписке.

Барселона - Динамо: перед матчем

После двух туров у "Динамо" в активе 1 очко, у "Барселоны" - 6 очков.

Киевляне сперва проиграли "Ювентусу" (0:2), после чего упустили победу над "Ференцварошем" (2:2). "Барселона" разгромила венгерский клуб (5:1), а затем на выезде обыграла итальянского гранда (2:0).

"Барселона" и "Динамо" ранее в рамках Кубка чемпионов/ЛЧ провели друг против друга 8 матчей. У "Динамо" - 3 победы, у "Барселоны" - 5. Последние встречи команд состоялись в сезоне 2009-2010, когда "Барса" дважды обыграла "Динамо" на групповом этапе - 2:0 и 2:1.

"Динамо" в этой встрече не смогут помочь сразу восемь футболистов, которые не полетели в Испанию из-за коронавируса.

Уже известно, кто будет судить матч "Барселоны" и "Динамо".

После прибытия в Каталонию игроки "Динамо" сдали новые тесты на коронавирус. Если появится хотя бы один новый случай заражения, то игру могут перенести на другую дату.

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Автор: Данил Слесь