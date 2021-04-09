В матче 1/4 финала Лиги Европы "Аякс" - "Рома" болбой бросил мяч в футболиста римлян Риккардо Калафьори.
Инцидент произошел в добавленное ко второму тайму время.
Читайте такжеЛига Европы: результаты первых матчей 1/4 финалаПри счете 2:1 в пользу "Ромы" Калафьори пошел вбрасывать аут. Ему подали мяч, однако он отбросил его в сторону и пошел подбирать другой мяч, тем самым пытаясь затянуть время. Это не понравилось болбою, который стоял рядом, и он на эмоциях бросил мяч в футболиста - сфера попала в область груди.
Калафьори сперва изобразил боль, затем выразил претензии мальчику, подающему мячи, и в итоге получил от арбитра желтую карточку.
"Видеть, как соперник тянет время - меня бы это тоже раздражало. Не скажу, что уважаю его поступок, но понимаю его", - прокомментировал ситуацию Калафьори, передает Football Italia.
Матч в итоге так и завершился победой "Ромы" со счетом 2:1.
Calafiori thought he was on the pitch and nearly rolled over 😭pic.twitter.com/C6sKESk5oO— Troll Sports (@TroIISports) April 8, 2021
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