Лига чемпионов: в сети озвучили интересный факт о четвертьфиналистах турнира

Только две команды из восьми ранее побеждали в турнире, и им придется сыграть друг против друга.

По итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов определились все восемь участников 1/4 финала.

Как сообщает Sports.ru, только две команды из восьми ранее побеждали в Лиге чемпионов или предшественнике турнира - Кубке чемпионов. Это "Барселона" и "Бавария", у которых на двоих есть десять побед в главном клубном турнире Европы - по пять у каждого клуба.

При этом каталонцы и мюнхенцы в четвертьфинале сыграют друг против друга.

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В то же время остальные шесть клубов ("Аталанта", ПСЖ, "РБ Лейпциг", "Атлетико", "Манчестер Сити" и "Лион") ни разу не выигрывали ЛЧ.

Напомним, четвертьфинальная стадия пройдет в формате одного матча. Поединки будут сыграны в Лиссабоне с 12 по 15 августа.

Действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" в этом сезоне покинул турнир в 1/8 финала.

Как сообщал УНИАН, накануне "Бавария" в 1/8 финала повторно разгромила "Челси", а "Барселона" прошла "Наполи".

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